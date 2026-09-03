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Александр Беглов: "Наш долг – помнить об уроках и итогах Второй мировой войны и защищать Родину"

Александр Беглов: "Наш долг – помнить об уроках и итогах Второй мировой войны и защищать Родину"

Обращение Александра Беглова опубликовала пресс-служба Смольного в четверг, 3 сентября. "Начавшаяся 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу, Вторая мировая война стала причиной неисчислимых бед, горя и страданий.

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