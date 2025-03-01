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Рязанские новости

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В Рязанской области незаконно охотились на лосей

В Рязанской области незаконно охотились на лосей

В Рязанской области зафиксированы случаи незаконной охоты на лосей. По информации пресс-службы регионального министерства природных ресурсов, животные были убиты на территории Криушинского охотничьего хозяйства и Лукмосского охотничьего хозяйства.

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