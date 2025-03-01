В Рязанской области незаконно охотились на лосей

В Рязанской области зафиксированы случаи незаконной охоты на лосей. По информации пресс-службы регионального министерства природных ресурсов, животные были убиты на территории Криушинского охотничьего хозяйства и Лукмосского охотничьего хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)