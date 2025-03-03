Смолянку уличили в реабилитации нацизма

Девушка из Смоленска совершила два уголовных деяния в течение года Сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального управления министерства внутренних дел РФ установили жительницу Смоленска, подозреваемую в реабилитации нацизма.
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