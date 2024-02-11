Блёданс показала свой талисман

В новом спектакле «Любовь и голуби» Эвелина играет Раису Захаровну, роль которой в фильме Владимира. Эвелина Блёданс из личного архива Эвелины Блёданс В новом спектакле «Любовь и голуби» Эвелина играет Раису Захаровну, роль которой в фильме Владимира Меньшова исполнила Людмила Гурченко.