Блёданс показала свой талисман

В новом спектакле «Любовь и голуби» Эвелина играет Раису Захаровну, роль которой в фильме Владимира. Эвелина Блёданс из личного архива Эвелины Блёданс В новом спектакле «Любовь и голуби» Эвелина играет Раису Захаровну, роль которой в фильме Владимира Меньшова исполнила Людмила Гурченко.
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