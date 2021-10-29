Экс-губернатора Нью-Йорка Куомо обвинили в насильственном прикосновении к женской груди

НЬЮ-ЙОРК, 29 сен – РИА Новости. Бывшего губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили в "насильственном прикосновении": против него подали иск, в котором говорится, что он "преднамеренно и c незаконной целью" трогал женщину за грудь.