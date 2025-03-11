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Царьград

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Росавиация вводит ограничения: аэропорт "Туношна" приостанавливает рейсы

Росавиация вводит ограничения: аэропорт "Туношна" приостанавливает рейсы

В ярославском аэропорту "Туношна" временно ограничены прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

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