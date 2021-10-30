Тайная доктринаТуризмВсемирный Потоп: как Моисей не того Ноя в Библию записал... Исторические напёрстки Всемирный Потоп: как Моисей не того Ноя в Библию записал. Был такой интересный человек.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейБиблия - НЕ история! Это - сборник притч, которые своим ОСНОВНЫМ предназначением имеют служить средством передачи Сообщения тем относительно немногим, кому оно необходимо для дела. Всем остальным было достаточно или ложно понимать Библию, или просто ломать над ней голову совершенно безуспешно и безрезультатно. Древние письмена, типа шумерских, совсем иной направленности. Они - действительно летописи. Или пересказы летописей. Библия использовала некоторые мотивы древних писаний для её специфических целей. И то, что только сейчас обнаружено такое пародирование Библией древних писаний лишь подчёркивает факт ненужности и бесполезности принимать ЧЕГО-ЛИБО в ней иначе чем как притч. Да, долгое время Библия производила впечатление реально репортажных записей. Это было необходимо для того, чтобы сначала иудеи, а затем христиане - то есть народы, чьей единственной функцией было распространить Библию широчайший образом по Земле, в переводах на все языки, находили мотивацию для выполнения этой работы. Но, эту работу они выполняли вовсе не для себя, а для того, чтобы ко времени эпохи Второго Пришествия те, очень немногие, кому адресовано Сообщение, смогли получить к источнику свободный доступ. Им эта информация нужна для дела, ради котрого всё это и было затеяно с самого начала.Юрий ИльиновПЯТИКНИЖИЕ. БИБЛЕЙСКИЙ ИСХОД И ЗАВОЕВАНИЕ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ - ЭТО ОСМАНСКОЕ=АТАМАНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ XV ВЕКА. 1. Общий взгляд на историю библейского исхода. Великий Египет Библии. 2. Какие земли завоевало войско Моисея? Что такое библейская Палестина. 3. Русско-Ордынская история пятнадцатого века. Раздел Золотой Орды. 4. Библейский Египет эпохи исхода - это Русь-Орда первой половины XV века. 4.1. Особое положение Египта в Библии. 4.2. Что мы узнаем о Египте из библейского описания десяти "египетских казней". 4.3. Библейские "казни египетские" - это отражение известного периода эпидемий и стихийных бедствий на Руси первой половины XV века. 4.4. Что такое "манна небесная" и где она выпадала. 4.5. Библейский Египет - это Кипчак или Гипчак, то есть Русь-Орда. 4.6. Волхвы в Библии и волхвы на Руси. 4.7. Растительность библейского Египта в изображении Луки Кранаха - художника XVI века. 5. Начало похода Моисея. 5.1. Моисей при дворе египетского фараона. 5.2. Цель похода Моисея. Первая попытка "Монгольской" Империи справиться с очагами крупнейших эпидемий. 5.3. Завоевание земли обетованной как попытка искоренения очага эпидемии. 5.4. Манна-снег как источник воды в очаге эпидемий. 5.5. Изготовление кирпичей в Египте как воинская повинность. 5.6. Ссора Моисея с фараоном. 5.7. Войско Моисея выступает в поход. 6. Поход Моисея. Переход через море. 6.1. Библия: переход через воды как по суше. 6.2. "Античность": Александр Македонский. Переход через воды как по суше в еще одном отражении османского завоевания XV века. 6.3. Русская история: Александр Невский и Ледовое побоище. 7. Отражение в Библии возникновения мусульманства. 8. На север или на юг шли богоборцы = израильтяне из Египта в страну обетованную? 9. Чем и как сражалось войско богоборцев = израильтян. Огнестрельные пушки и мушкеты. 9.1. Конница. Фаланга. Колено = воинская колонна. 9.2. Железные колесницы = огнестрельные пушки. 9.3. Пушечные каменные ядра. 9.4. Шершни = мушкеты. 10. "Медный змей" Моисея и огнестрельные пушки. 11. Где сегодня хранится знамя Моисея? 12. Пушка на лафете на русских гербах. 13. Изображения пушек на средневековых иллюстрациях к Библии. 14. "Древне"-греческие боги побеждают "древних" титанов, расстреливая их из огнестрельных мушкетов-пушек. 15. Огнестрельное оружие в произведениях В.Шекспира, посвященных "античности". 16. Огромные русско-ордынские пушки XVI-XVII веков с именами и изображениями царей "античной" Трои. 17. Новая инквизиция в странах Западной Европы на страницах Библии. 18. По каким странам прошли войска Моисея. 1) Гора Аморреев = Греция. 2) Земля Ханаанская = Генуя. 3) Аравы = Арабы. 4) Ливан = Монблан или Албания. 5) Евфрат = Прут. 6) Пустыня Фаран = Флегрейские Поля. 7) Кадес-Варни и города Варна, Суздаль, Казань. 8) Гора Сеир и Царь-Град. 9) Гора Ор и средневековый Ор в Крыму. 10) Город Едом = Евдом около Константинополя. 11) Елаф = Елхово, Ецион-Гавер = Габрово. 12) Сыны Лотовы = Латиняне, католики, или просто "Люди". 13) Кафтор = Каффа, Газа = Хазария. 14) Арнон = Арно или Рона. 15) Яац = Яссы. 16) Гора Галаад = Галата или Галатия. 17) Васан = Бассано или Босния. 18) Едрея = Эдирне (Адрианополь, Одрия) или Адрия. 19) Иордан = Ярый Дон, то есть сильная река. 20) Шестьдесят городов Ога Васанского. 21) Гора Ермон = Германия. 22) Салха = Солхат. 19. По какой "пустыне" сорок лет шли колена=колонны Моисея. 20. Моисей - Царь Сарацинов. 21. Откуда вышли османы=атаманы по мнениюютеранского Хронографа 1680 года. 22. Где похоронен Моисей? 23. Моисей на страницах русской истории XV века. 23.1. Кто основал Османскую Империю. 23.2. Основатель Казани хан Улуг-Махмет и библейский Моисей. 23.3. Великий князь, царь и самодержец Борис Александрович Тверской и библейский Моисей. 23.4. Что такое Тверь и великое княжество Тверское. 24. Наша реконструкция библейской истории Моисея. Слой из XV века. http://novejshaaj.mybb.ru/viewtopic.php?id=1023ВВоробейТо, что кто-то умудряется находить какие-то корреляции эпизодов Библии с чем-то, имеющим отношение к истории кого-то или чего-то, просто замечательно. Чем больше такого, тем лучше - больше мотивации для распространения Библии по Земле, чтобы до неё смогли получить лёгкий доступ те очень немногие, кому предназначено Сообщение.Юрий ИльиновСпасибо за хороший комментарий. Однако, привязка Библии к Руси не мотивирует капиталистический мир.Юрий Ильинов"Невозможно, чтобы работу сделал кто-то другой, а плоды пожинали вы. Чтение книг о чьем-то духовном развитии не даст вам его постижения. Вы должны совершенствовать себя сами." Далай-ЛамаКомментировать
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