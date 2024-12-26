В Туле субподрядчики начали подавать в суд на компанию «Ё-ХАУС»

В Арбитражный суд Тульской области поступил иск от компании ООО «АртСтрой», к фирме ООО «Партнер».В Арбитражный суд Тульской области поступил иск от компании ООО "АртСтрой", к фирме ООО "Партнер" (оно же "Ё-Хаус).
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