В Туле субподрядчики начали подавать в суд на компанию «Ё-ХАУС»

В Арбитражный суд Тульской области поступил иск от компании ООО «АртСтрой», к фирме ООО «Партнер».В Арбитражный суд Тульской области поступил иск от компании ООО "АртСтрой", к фирме ООО "Партнер" (оно же "Ё-Хаус).