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TAJ: колоссальный выброс из черной дыры создал фигурную цепь звездных скоплений

TAJ: колоссальный выброс из черной дыры создал фигурную цепь звездных скоплений

Международная группа исследователей космоса под руководством специалистов Смитсоновской астрофизической обсерватории в США обнаружили следы одного из самых мощных извержений черных дыр, случавшихся в истории известной человеку Вселенной.

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