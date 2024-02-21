TAJ: колоссальный выброс из черной дыры создал фигурную цепь звездных скоплений

Международная группа исследователей космоса под руководством специалистов Смитсоновской астрофизической обсерватории в США обнаружили следы одного из самых мощных извержений черных дыр, случавшихся в истории известной человеку Вселенной.
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