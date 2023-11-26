В аэропорт Самары внезапно вернулся самолет до Москвы

Об инциденте сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.Так, по информации надзорного ведомства, 26 ноября авиаборт компании “Аэрофлот” следовавший по маршруту Самара - Москва, вернулся в самарский аэропорт.
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