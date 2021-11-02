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Avia.pro: бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили военных Украины отступить на километр

Avia.pro: бойцы ДНР отбили три атаки под Новой Марьевкой и заставили военных Украины отступить на километр

Бойцы самопровозглашенной ДНР отбили три атаки военных Вооруженных сил Украины под селом Новая Марьевка, которое расположено в южной части Донецкой области, и заставили противника отступить на километр.

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