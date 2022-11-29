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В Ивановской области 7 км трассы Р-132 стали четырехполосными

В Ивановской области 7 км трассы Р-132 стали четырехполосными

Власти региона надеются на последующее расширение всей автодороги.В Ивановской области открыли движение транспорта по свежеотремонтированному участку трассы Р-132 «Золотое кольцо» (182 км - 190 км), который был расширен с двух полос до четырех.

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