Алаудинов: ВСУ не смогли взять Курскую область и поменяли тактику

Как заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, поскольку ВСУ не смогли взять Курскую область, они поменяли тактику и противник начал давить на ВС РФ «со всех щелей».
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