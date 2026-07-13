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Царьград

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Врачи пересмотрели норму сна: Сколько часов реально нужно взрослому человеку

Врачи пересмотрели норму сна: Сколько часов реально нужно взрослому человеку

Взрослым больше не навязывают жёсткие "8 часов для всех": современные данные и сомнологические рекомендации сходятся на том, что здоровому взрослому человеку обычно нужно от 7 до 9 часов сна в сутки, а оптимум для большинства - около 7–8 часов.

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