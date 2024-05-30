Биолог назвал клубнику кладезем витаминов

Клубника — это кладезь витаминов, как и во многих ягодах, в ней содержится большое количество полезных веществ, рассказал «Известиям» 30 мая доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
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