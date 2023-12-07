Артисты грандиозно унизили SHAMAN на съемках «Песни года»

Певец столкнулся с травлей со стороны коллегНедавно в Кремлевском дворце прошли съемки "Песня года". Концерт удивил неожиданным составом звезд, в их числе оказался и SHAMAN, который дебютировал в прошлом году.
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