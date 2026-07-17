Юрий Подоляка: Если Запад открыто не поддержит Фёдорова в ближайшие дни, его дело будет проиграно

Почему протесты в Украине назвали «картонным майданом» и кто на самом деле за ними стоит? Как связаны обыски в компании Viriy Industries и отставка министра обороны Фёдорова? Почему конфликт вокруг оборонных контрактов на дроны перерос в полноценный политический кризис? И зачем команда Фёдорова тратит огромные средства на уличные акции и почему у них нет другого Читать далее: https://govorit.