Где в России самое опасное Солнце

Казалось бы, что может быть опасного в солнце для страны, где большая часть территории лежит за Полярным кругом, а снег лежит по полгода? Однако вопреки расхожему мнению, самое агрессивное солнце в России находится вовсе не на жарких пляжах Краснодарского края.