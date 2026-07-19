Где в России самое опасное Солнце

Казалось бы, что может быть опасного в солнце для страны, где большая часть территории лежит за Полярным кругом, а снег лежит по полгода? Однако вопреки расхожему мнению, самое агрессивное солнце в России находится вовсе не на жарких пляжах Краснодарского края.
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