Очереди на техобслуживание и ремонт: в чем причина?

Практически во всех регионах выросли очереди в автосервисы, цены на услуги поднялись, автослесарей стало не хватать: российские автомобилисты внезапно стали следить за работоспособностью автомобиля, его состоянием, а также делать ТО чаще.
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