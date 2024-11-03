Экс-игрок ЦСКА Алдонин: Мойзес и Роша вышли провоцировать и запугивать "Спартак"

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин раскритиковал поведение игроков красно-синих Мойзеса и Виллиана Роши в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", передает "Чемпионат".
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