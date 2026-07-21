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Дороги стали безопаснее, но не для всех. В бедных странах риск погибнуть в ДТП оказался в 6 раз выше

Дороги стали безопаснее, но не для всех. В бедных странах риск погибнуть в ДТП оказался в 6 раз выше

За 33 года число дорожных травм и летальных исходов в мире заметно сократилось, однако почти 90% всех жертв по-прежнему приходятся на страны с низким уровнем доходаЧисло дорожных травм и случаев с летальным исходом в мире продолжает снижаться, однако прогресс распределяется крайне неравномерно.

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