Торговать Россией решили? Закон для всех один: Пронько призвал к жёстким действиям

Беспорядки на рынке "Садовод" вызвали серьёзное беспокойство в российском обществе. Настойчиво стал звучать вопрос – как подобное стало возможным? Какие коррумпированные криминальные схемы привели к этому ЧП?Уже известно, что после произошедшего, главой СК России было дано поручение представить доклад-расследование о беспорядках на территории рынка "Садовод" в Москве, где группой лиц было оказано противодействие сотрудникам полиции, находившимся при исполнении должностных обязанностей.