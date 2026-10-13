В центре Барнаула отключат холодную воду на сутки

Жителей города просят заранее запастись водой В центре Барнаула временно прекратят подачу холодной воды из-за подключения к сети нового водопровода на улице Челюскинцев.
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