Камоцци: «Назначение Пирло тренером в России повысило бы статус РПЛ»

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что назначение Андреа Пирло главным тренером одного из российских футбольных клубов стало бы престижным событием и повысило бы статус РПЛ.
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