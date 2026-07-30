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Камоцци: «Назначение Пирло тренером в России повысило бы статус РПЛ»

Камоцци: «Назначение Пирло тренером в России повысило бы статус РПЛ»

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что назначение Андреа Пирло главным тренером одного из российских футбольных клубов стало бы престижным событием и повысило бы статус РПЛ.

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