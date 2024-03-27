В Астраханской области приведут в порядок сельские медучреждения и городскую Инженерную школу

Об этом говорилось на личном приеме граждан у губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. В рамках этого приема астраханцы попросили главу региона построить ФАП в селе Фунтово-2 Приволжского района и капитально отремонтировать участковую больницу в селе Болхуны Ахтубинского района.