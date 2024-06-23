Новая статья: Лучший процессор за 35-40 тысяч рублей в 2024 году: большой сравнит...

Новая статья: Лучший процессор за 35-40 тысяч рублей в 2024 году: большой сравнительный тестКакой процессор выбрать: Core i7-14700K, Ryzen 7 7800X3D или, может быть, просто подождать Ryzen 7 9700X? Мы собрали в едином тестировании все лучшие CPU, которые можно купить сегодня за сумму менее 40 тыс.