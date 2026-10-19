Армия НАТО ни при каком сценарии не сможет попасть на территорию Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Андрей Колесник, комментируя сообщение газеты The Times об учениях Британии, Франции и Германии по подготовке к переброске войск «коалиции желающих» на Украину.