Армия НАТО ни при каком сценарии не сможет попасть на территорию Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Андрей Колесник, комментируя сообщение газеты The Times об учениях Британии, Франции и Германии по подготовке к переброске войск «коалиции желающих» на Украину.
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