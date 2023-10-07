Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    А обратно в Россию то зачем? Нет уж умерла так, так умерла.Певица Глюкоза вм...
  • Вера Драбынка
    Логика где? Чем больше спрос- тем больше доход! От обьема продаж. За дураков народ считаете?Почему в России р...
  • Галина Чемарина
    Одним словом бордель и жульничество, как началось в 90-х, так до сих пор и идёт просто кто-то хочет жить вольготно, к...Почему в России р...

Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Губернатор Петербурга опубликовал поздравление в своем телеграм-канале. "С именем нашего национального лидера связано возрождение страны, сохранение её целостности, духовности и патриотизма, отстаивание правды и справедливости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх