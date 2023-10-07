Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днем рождения

Губернатор Петербурга опубликовал поздравление в своем телеграм-канале. "С именем нашего национального лидера связано возрождение страны, сохранение её целостности, духовности и патриотизма, отстаивание правды и справедливости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии