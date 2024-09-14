РЕН ТВ расскажет, зачем Петр I спал в шкафу

Global Look Press/Russian Look Невысоким людям часто приписывают комплекс Наполеона. При этом, как рассказала РЕН ТВ психолог Алиса Метелина, сам французский император обладал средним для своего времени ростом – 169 сантиметров.
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