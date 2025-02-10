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Царьград

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В России готовятся масштабные поправки для борьбы с кибермошенничеством

В России готовятся масштабные поправки для борьбы с кибермошенничеством

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о разработке новых законопроектов, направленных на защиту россиян от кибермошенников, включая запрет иностранных мессенджеров для служебной коммуникации.

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