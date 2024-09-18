В Сербии покажут фильм Эмира Кустурицы о преследовании православия на Украине

В Белграде сербский кинорежиссер Эмир Кустурица представит документальный фильм «Люди Христовы. Наше время», рассказывающий о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей.
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