Экс-главу района Дагестана обвинили в фиктивном трудоустройстве

Бывший руководитель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын погиб во время теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан водителями в местную газету, что привело к хищению свыше 695 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
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