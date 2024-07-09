Экс-главу района Дагестана обвинили в фиктивном трудоустройстве

Бывший руководитель Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын погиб во время теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан водителями в местную газету, что привело к хищению свыше 695 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.