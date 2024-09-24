АвтоВАЗ опроверг новость о возобновлении выпуска Renault Logan в Петербурге

Нет подтверждения и старта производства Sandero третьего поколения Представители «АвтоВАЗа» опровергли новости о планах по выпуску Renault Logan и Sandero третьего поколения на заводе в Петербурге под брендом Xcite, пишут «Ведомости».
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