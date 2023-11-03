В России могут ввести минимальные цены на разливное пиво и сидр

Эксперты считают, что инициатива приведёт к незначительному повышению стоимости напитков. Минпромторг поддержал инициативу Госдумы по введению минимальных розничных цен на разливное пиво, сидр и другие слабоалкогольные напитки.
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