В России работодателей хотят заставить оплачивать проезд к месту работы и обратно

Группа депутатов ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать транспорт для своих сотрудников до места работы и обратно, если общественный транспорт недоступен, пишет РИА Новости .