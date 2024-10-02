В России работодателей хотят заставить оплачивать проезд к месту работы и обратно

Группа депутатов ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать транспорт для своих сотрудников до места работы и обратно, если общественный транспорт недоступен, пишет РИА Новости .
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