Победившие на «Большой перемене» студенты из Иванова и Шуи получат по 1 млн рублей

Победители смогут направить грант только на определенные цели.Власти Ивановской области сообщили, что три представителя региона вошли в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого проходит в Нижнем Новгороде.
Победители смогут направить грант только на определенные цели.Власти Ивановской области сообщили, что три представителя региона вошли в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого проходит в Нижнем Новгороде.
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