В ЧГПУ стартует новый этап повышения квалификации учителей естественно-научных и математических профилей из СКФО

В Чеченском государственном педагогическом университете, подведомственном Минпросвещения России, 8 сентября открывается новый этап курсов повышения квалификации для учителей-предметников Северо-Кавказского федерального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым