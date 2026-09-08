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В ЧГПУ стартует новый этап повышения квалификации учителей естественно-научных и математических профилей из СКФО

В ЧГПУ стартует новый этап повышения квалификации учителей естественно-научных и математических профилей из СКФО

В Чеченском государственном педагогическом университете, подведомственном Минпросвещения России, 8 сентября открывается новый этап курсов повышения квалификации для учителей-предметников Северо-Кавказского федерального округа.

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