Синоптики: россиян ждет майское похолодание, не забудьте теплую одежду Ирэн ОрлонскаяВедущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в России ожидается холодная погода в ближайшие выходные и на следующей неделе.
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