Мне нравится, как эффективно работает американская машина пропаганды и как активно она управляет не только российскими блогерами, но и ведущими российскими средствами массовой информации.
219. Меня терзают смутные сомненья - как может "Вояджер" 45 лет подряд посылать сигналы?
Комментарии
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Alex Немо
Людмила, эти двое здесь тоже модераторы? Что ж, если так, то теперь я знаю, почему меня блокируют на многих сайтах в Миртесене. Hо я бы рекомендовал воздержаться от постановки медицинских диагнозов до тех пор, пока вы не получите дипломы медицинских институтов.
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9 час.
Иван Агеев
Я бы вам рекомендовал не рекомендовать нерекомендуемое. Именно из-за этого тебя и блокируют.
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8 час.
Александр Симаков
На каждом сайте Миртесен свои модераторы. Но модераторы не имеют права блокировать, они могут только пожаловаться на участника обсуждений. Теперь я знаю, сколько людей ты достал на сайтах Миртесен и в ВК, где тебя заблокировали. А твой сайт Quora (ты же писал, что это твой сайт?) вообще Роскомнадзор заблокировал за информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В приличном русском обществе раньше били морду, а сейчас просто блокируют на сайтах. Что касается диагноза, то ты сам себе его уже поставил, написав Ивану про "местных воспитателей". 😂
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6 час.
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