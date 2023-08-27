219. Меня терзают смутные сомненья - как может "Вояджер" 45 лет подряд посылать сигналы?

Людмила, эти двое здесь тоже модераторы? Что ж, если так, то теперь я знаю, почему меня блокируют на многих сайтах в Миртесене. Hо я бы рекомендовал воздержаться от постановки медицинских диагнозов до тех пор, пока вы не получите дипломы медицинских институтов.

Александр Симаков

На каждом сайте Миртесен свои модераторы. Но модераторы не имеют права блокировать, они могут только пожаловаться на участника обсуждений. Теперь я знаю, сколько людей ты достал на сайтах Миртесен и в ВК, где тебя заблокировали. А твой сайт Quora (ты же писал, что это твой сайт?) вообще Роскомнадзор заблокировал за информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В приличном русском обществе раньше били морду, а сейчас просто блокируют на сайтах. Что касается диагноза, то ты сам себе его уже поставил, написав Ивану про "местных воспитателей". 😂