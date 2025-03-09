Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

Киноамнезия Кинособытия "Киноамнезии". Выпуск тридцать седьмой. В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".

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