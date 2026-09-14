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Военное обозрение

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Вьетнам: кровь, наркотики, рок-н-ролл

Вьетнам: кровь, наркотики, рок-н-ролл

Всю оставшуюся Вьетнамскую войну можно свести к трём моментам. Это борьба за «тропу Хо Ши Мина», постепенный уход США из Вьетнама и «вьетнамизация» конфликта.

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