Граждан с 60 до 85 лет давно ждут, но никто не приходит: о чем не рассказывают пенсионерам Ольга БезродняяВ России в крупных городах уже существуют, а в некоторых местах только открываются центры долголетия, которые значительно улучшат жизнь, и принесут современные и приятные изменения для пожилых людей в возрасте от 59 до 83 лет.