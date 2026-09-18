Доброволец не сдержался в прямом эфире: "Зачем помогаем Киргизии, нам самим помощь нужна". Русские всё построят, а рулить будет США?

Пока в Бишкеке достраивают очередной небоскрёб, а европейские автомобили едут через Киргизию в Россию, наши старики скидываются по сотке на дроны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума миллиарде...
- "Егор, это позори...
- Госдума миллиарде...
Великая гниль завелась в голове России и она губит страну за западные плюшки и фальшивые пряники. Раздаёт народные ресурсы не пойми куда и кому, губя себя и поддерживает чужие экономики в ущерб своей страны