РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Доброволец не сдержался в прямом эфире: "Зачем помогаем Киргизии, нам самим помощь нужна". Русские всё построят, а рулить будет США?

Доброволец не сдержался в прямом эфире: "Зачем помогаем Киргизии, нам самим помощь нужна". Русские всё построят, а рулить будет США?

Пока в Бишкеке достраивают очередной небоскрёб, а европейские автомобили едут через Киргизию в Россию, наши старики скидываются по сотке на дроны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

Великая гниль завелась в голове России и она губит страну за западные плюшки и фальшивые пряники.  Раздаёт народные ресурсы  не пойми куда и кому, губя себя и поддерживает чужие экономики в ущерб своей страны