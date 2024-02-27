Артиллеристы ВС РФ сорвали эвакуацию подразделения ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие артиллерийского расчета буксируемых гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки эвакуировать военнослужащих на авдеевском направлении.
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