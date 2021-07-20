Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Ковалева
    Ах, обмануть меня нетрудно, я сам(а) обманываться рад(а)!)))5 видов лжи, кото...
  • Сергей Дмитриев
    "Я любьлю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки - сверху вниз и только свиньи считают нас за равных" (У. Ч.)«Никогда не стой,...
  • Rustam Kuchkarov
    Всегда знал, что я особенный, и вообще, без меня народ неполный.Знаки зодиака, ко...

Почему уходят мужчины? Женщины, вы очень заблуждаетесь!

Почему уходят мужчины? Женщины, вы очень заблуждаетесь!

Почему уходят мужчины? Женщины, вы очень заблуждаетесь! Женщины, вы очень заблуждаетесь, если и вправду свято верите в то, что мужчины, уходя от вас, бегут к тем изящным и гордым женщинам, от которых пахнет новизной, которые женственнее, красивее и seksyальнее вас! Почему уходят мужчины? Женщины, вы очень заблуждаетесь, если и вправду свято верите в то, что мужчины, уходя от вас, бегут к тем изящным и гордым женщинам, от которых пахнет новизной, которые женственнее, красивее и сексуальнее вас! Нет! Это не так! Скажу вам от лица большинства мужчин, что seksyальность и красота здесь ни при чем! Журавль в небе красив и, конечно, издалека им можно любоваться вечность, но просто так никто из мужчин не променяет свою любимую синицу на журавля… Первая причина, из-за которой мужчины уходят от своих женщин, — это пренебрежение! Что такое пренебрежение, думаю, все знают.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх