Почему уходят мужчины? Женщины, вы очень заблуждаетесь! Женщины, вы очень заблуждаетесь, если и вправду свято верите в то, что мужчины, уходя от вас, бегут к тем изящным и гордым женщинам, от которых пахнет новизной, которые женственнее, красивее и seksyальнее вас! Почему уходят мужчины? Женщины, вы очень заблуждаетесь, если и вправду свято верите в то, что мужчины, уходя от вас, бегут к тем изящным и гордым женщинам, от которых пахнет новизной, которые женственнее, красивее и сексуальнее вас! Нет! Это не так! Скажу вам от лица большинства мужчин, что seksyальность и красота здесь ни при чем! Журавль в небе красив и, конечно, издалека им можно любоваться вечность, но просто так никто из мужчин не променяет свою любимую синицу на журавля… Первая причина, из-за которой мужчины уходят от своих женщин, — это пренебрежение! Что такое пренебрежение, думаю, все знают.