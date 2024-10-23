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Что говорили на саммите БРИКС об Украине? Комментарий Георгия Бовта

Что говорили на саммите БРИКС об Украине? Комментарий Георгия Бовта

В пункте об Украине итоговой декларации XVI саммита БРИКС сказано, что страны — участницы объединения «с удовлетворением отмечают предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

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