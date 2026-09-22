Никакой прямой войны с Россией не было бы, если бы Украина просто сделала то, о чём договорились. Речь идёт о выполнении Минских соглашений: Киев должен был дать возможность ЛНР и ДНР провести выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РФ поразили ТЭ...
- Смена главы Конст...
- ТС Смена главы Конст...
поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Кушайте теперь, не обляпайтесь.