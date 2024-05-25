Милан – Салернитана: прогноз на матч 25 мая 2024, Серия А

Дата матча: 25 мая 2024 года Место проведения: стадион Сан-Сиро Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч В последнем туре Серии А сезона 2023-2024, Милан примет Салернитану на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).