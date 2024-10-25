Журавлев: Киев вносит в базу «Миротворца» всех, кем недоволен

Киевский режим вносит в базу «Миротворца» всех, кем недоволен, отметил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя информацию о том, что в списки попал генсек ООН Антониу Гутерриш.
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