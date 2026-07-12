Баста вспомнил, как друг избавил его от депрессии экстремальной гонкой

Рэпер Баста раскрыл, как 20 лет назад друг избавил его от депрессии необычным способом. Ночной заезд по Москве на «Девятке» с приятелем стал тем самым адреналиновым всплеском, который помог артисту преодолеть негативное состояние.
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