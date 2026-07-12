Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 536 подписчиков

Баста вспомнил, как друг избавил его от депрессии экстремальной гонкой

Баста вспомнил, как друг избавил его от депрессии экстремальной гонкой

Рэпер Баста раскрыл, как 20 лет назад друг избавил его от депрессии необычным способом. Ночной заезд по Москве на «Девятке» с приятелем стал тем самым адреналиновым всплеском, который помог артисту преодолеть негативное состояние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии